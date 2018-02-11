Активисты обвинили власти в симуляции уборки снега

Коммунальщики посыпают дороги песком только на фотографиях.

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычных "явлений" во время уборки службами дорог от снега. После сразу нескольких инцидентов активисты движения "Красивый Петербург" обвинили городские власти в имитации уборки дорог.

Как сообщают общественники, в Калининском районе очевидцы запечатлели грузовик с песком, который остановился посередине дороги. На фото видно, что из большегруза высыпали несколько метров песка, а водитель вышел сделать фотографии своей работы.

На следующем фото следует заметить, что на месте грузовика остался " пустынный оазис средь снежной дороги".

Помимо прочего жители Культурной столицы стали свидетелями еще одного странного зрелища. В центре города на углу улицы Зодчего России и площади Ломоносова снегоуборочный трактор поставили на домкраты и крутили колеса вхолостую.

Также лидер движения "Красивый Петербург" обратил внимание на коммунальщиков, которые вместо расчистки улиц предпочитают спать в ночное время суток.

На Юго-Западе города было замечено, что работники ГУДП "Путь" не могут разобраться что им делать с солевым раствором для обработки улиц. Так, например, в конце октября в Красносельском районе реагенты вылили на совершенно сухой тротуар, а на Ленинском проспекте просто вылили его в канализацию.

Фото, видео: Красивый Петербург