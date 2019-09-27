Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей после дебоша в самолете

Его директор был пьян и оскорблял бортпроводников.

Максима Аверина задержали после дебоша в самолете Барнаул-Москва.

Сообщается, что актер Максим Аверин был задержан после инцидента в самолете, который летел из Барнаула в Москву. Выяснилось, что его директор был в состоянии алкогольного опьянения и устроил дебош. Он оскорблял проводников и не реагировал на их просьбы. Каким-то образом в конфликт вмешался и артист.

После приземления их обоих задержали. Максиму Аверину выписали штраф в размере 500 рублей и отпустили. Среди коллег Максим Аверин слывет скромным и неконфликтным человеком.

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