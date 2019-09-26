Опубликованы уточненные данные о пострадавших во время жесткой посадки "Боинга" в Барнауле

Ранее сообщалось о 23 пострадавших.

Накануне, 25 сентября, в Барнауле совершил аварийную посадку "Боинг" летевший из Вьетнама.

Во время жесткой посадки у самолета загорелось шасси. На борту авиалайнера находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было оперативно ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Ранее сообщалось, что во время посадки пострадали 23 человека. Сейчас появились уточненные данные.

ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщает, что всего за медицинской помощью обратились 49 человек. Диагностика и оказание помощи в стационаре потребовалась 7 пострадавшим. Состояние одного из них тяжелое, у него диагностирован перелом позвоночника. У остальных 6 обследованных состояние легкой степени тяжести, у двоих из них переломы. У остальных пострадавших ссадины, ушибы, шоковое состояние, повышение давления и обострение хронических заболеваний.

Видео: HUE