На Украине после продолжительной болезни скончался актер сериала "Возвращение Мухтара"

Игорю Славинскому было 66 лет.

На Украине скончался режиссер Театра на Подоле и актер сериала "Возвращение Мухтара" Игорь Славинский. Артисту было 66 лет. Печальную новость сообщил на своей странице в Facebook театральный критик Олег Вергелис.

По словам критика, Славинский долгое время болел, однако продолжал работать в театре. Знакомые считают, что именно эта активная деятельность и погубила артиста.

Организм не выдержал нагрузок, напряжения, жары… Олег Вергелис

В последнее время Славинский работал над булгаковским "Бегом". Однако завершить его не успел.

В Театре на Подоле актер начал служить в 1987 году, в 2008 — он стал режиссером-постановщиком. Телезрителям Славинский известен благодаря фильмам "Доярка из Хацапетовки – 3", "Возвращение Мухтара", "Личная жизнь следователя Савельевой" и другим.

Ранее мы писали, что в возрасте 52 лет скончался участник группы "Кино" Андрей Крисанов.

Фото: kino-teatr.ru