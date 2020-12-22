  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иван Охлобыстин предложил закрыть Первый канал и "Россию-1"
Сегодня, 14:46
454
Alena_Zinovieva

Иван Охлобыстин предложил закрыть Первый канал и "Россию-1"

0 0

Он заявил, что стесняется смотреть эти телеканалы.

Актер Иван Охлобыстин в беседе с изданием "СтарХит" рассказал, какие телеканалы смотрит по телевизору. Он заявил, что иногда включает ТНТ, чтобы посмотреть на себя – "не полюбоваться, а проверить, не опозорился ли".

По поводу Первого канала и "России-1" Охлобыстин высказался весьма резко. Он заявил, что стесняется смотреть эти телеканалы. "Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери", - отметил актер, добавив, что испытывает огромный негатив по отношению к ним.

"Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал", - заявил актер.

НТВ также не нравится Охлобыстину, как и СТС, который закупает блоками фильмы.

"Я без осуждения, понимаю, что люди должны работать на разные аудитории. Мне судить об этом бессмысленно", - заключил он.

Ранее ведущий шоу "Маска" заявил, что Змея выжила всех конкуренток.

Фото: Instagram / psykero1477

Теги: иван охлобыстин, телевизор
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии