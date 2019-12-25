Алексей Лукин рассказал о поцелуе с Лизой Арзамасовой в сериале "Ивановы-Ивановы"

На роль аспирантки претендовали еще 15 девушек.

Актер сериала "Ивановы-Ивановы" Алексей Лукин раскрыл подробности поцелуя с Лизой Арзамасовой на съемках проекта. Об этом артист рассказал Лауре Джугелия для FameTime.

На роль аспирантки, которая заводит роман со студентов, претендовали более 10 девушек. Как рассказал Лукин, он познакомился с 15-ю кандидатками, с некоторыми из них ему пришлось целоваться на кастинге. Как рассказал актер, когда на пробы пришла Лиза Арзамасова, он почему-то застеснялся и ему было неловко.

Актрису сразу утвердили на роль и поцеловаться артистам пришлось уже на съемках.

В конце прошлого года Арзамасова и Авербух официально стали мужем и женой.

Фото: кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"