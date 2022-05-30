Аксаков: Россия готова оплатить любые внешние долги

Депутат Госдумы РФ рассказал о том, что у страны есть возможности для расчета по суверенному долгу.

Глава профильного комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия готова оплатить любые внешние государственные долги за счет своих резервов. Эксперт уточнил в пресс-центре "Парламентской газеты" о том, что суверенный долг страны мал. Эксперт полагает, что возможна замена валютного расчета, что говорит о том, что никаких судебных исков к Минфину или правительству РФ со стороны международных партнеров не может быть. Политик уверен в том, что взятые Москвой обязательства выполняются в соответствии с договоренностями.

Мы могли бы платить в валюте, наши резервы вплоть до $600 млрд позволяют рассчитаться с любыми долгами перед иностранными кредиторами. Мы платежеспособны и готовы платить по любым долгам. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Эксперт подчеркнул, что находит блокировку российских финансовых резервов незаконным действием со стороны Запада. Аксаков полагает, что любая непредвзятая судебная инстанция должна встать на сторону России в случае возникновения конфликта.

Аксаков: обособление иностранных акций может производиться для подготовки судебных исков.

Фото и видео: Вконтакте / Парламентская газета