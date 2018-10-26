В Петербурге пройдет конкурс на лучший скворечник

Победителей объявят 1 апреля.

В Петербурге пройдет акция-конкурс "Сделай добро – подари птицам дом". Организатором выступает молодежное движение "Петербург – город перемен!". Об этом сообщают городские СМИ.

Строители скворечников будут соревноваться в пяти номинациях.

1. "Домик для птиц своими руками". К участию принимаются фотографии скворечников, сделанные своими руками

2. "Раскрась дом птицы". Фото творчески оформленных домиков для птиц.

3. "Дом с нуля". Видеоролик о создании скворечника и его размещении.

4. "Коротко о птицах". Принимаются короткие и информативные видеоролики о птицах, обитающих в вашем районе.

5. "Нарисуй птиц". Эскизы, плакаты и другие бумажные материалы в рамках заданной тематике.

Помощь взрослых детям приветствуется. Прием заявок продлится до 27 марта, победителей выберут 29 марта. Имена озвучат 1 апреля.

Фото: pixabay