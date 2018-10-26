В Петербурге пройдет конкурс на лучший скворечник

В Петербурге пройдет акция-конкурс "Сделай добро – подари птицам дом". Организатором выступает молодежное движение "Петербург – город перемен!". Об этом сообщают городские СМИ.
Строители скворечников будут соревноваться в пяти номинациях.
1. "Домик для птиц своими руками". К участию принимаются фотографии скворечников, сделанные своими руками
2. "Раскрась дом птицы". Фото творчески оформленных домиков для птиц.
3. "Дом с нуля". Видеоролик о создании скворечника и его размещении.
4. "Коротко о птицах". Принимаются короткие и информативные видеоролики о птицах, обитающих в вашем районе.
5. "Нарисуй птиц". Эскизы, плакаты и другие бумажные материалы в рамках заданной тематике.
Помощь взрослых детям приветствуется. Прием заявок продлится до 27 марта, победителей выберут 29 марта. Имена озвучат 1 апреля.
Фото: pixabay
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