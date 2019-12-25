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Акционеры выступили за перерегистрацию "Газпрома" из Москвы в Петербург
Сегодня, 11:41
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Акционеры выступили за перерегистрацию "Газпрома" из Москвы в Петербург

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Это приведет к росту налоговых отчислений в бюджет Северной столицы.

На годовом собрании акционеры "Газпрома" проголосовали за перерегистрацию газового гиганта из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщили сами представители компании.

Ранее отмечалось, что перерегистрация увеличит налоговые отчисления в бюджет Петербурга, но сейчас сложно оценить их размер, потому что налоговый режим пока не выбран. Предполагается, что решение о налоговом режиме примут уже к осени 2021 года.

Так, уже сейчас большинство подразделений "Газпрома" находятся в Петербурге, но при этом официально компания в городе не регистрировалась. Штаб-квартира компании расположится в "Лахта центре". 

Ранее мы писали, что Европа обрушилась с критикой на "Газпром", потому что компания не хочет увеличивать поставки газа. 

Фото: pixabay 

Теги: газпром перерегистрация, налоговые отчисления, пополнение бюджета петербурга
Категории: Новости России, Лента новостей,

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