Акции Netflix упали до 508,25 доллара за штуку

Компания ожидает в первом квартале 2022 года рост числа подписчиков на 2,5 миллиона.

Акции стримингового сервиса Netflix упали после публикации прогноза по росту подписчиков. Так, акции упали на 20%, до 508,25 доллара за штуку (минус 1,48%).

Компания рассчитывает, что в первом квартале 2022 года число подписчиков сервиса увеличится на 2,5 миллиона. При этом аналитики ожидают, что число подписчиков в первом квартале вырастет на 5,8 миллиона.

Отмечается, что в четвертом квартале 2021 года рост показателя составил 8,3 миллиона, а в 2020 году – 8,5 миллиона. В компании считают, что рост не ускорился из-за коронавируса, а также макроэкономических трудностей в некоторых частях мира и растущей конкуренции.

В четвертом квартале 2021 года выручка сервиса Netflix составила 7,7 млрд долларов. При этом на 15,6% упала с начала года капитализация компании.

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