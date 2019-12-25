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Академия Вагановой заявила о готовности принимать на обучение беженцев из ДНР и ЛНР
Сегодня, 8:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Академия Вагановой заявила о готовности принимать на обучение беженцев из ДНР и ЛНР

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В учебном заведении будут принимать заявления о переводе или зачислении на обучение в академии.

В Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге заявили о готовности принимать на обучение граждан России, а также граждан Украины, ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших территорию республик и прибывших на территорию Российской Федерации. Данная информация появилась в Instagram учебного заведения. 

В учебном заведении будут принимать заявления о переводе или зачислении на обучение в академии.

Фото: ВКонтакте / Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой (Andrew Lush)

Теги: академия вагановой, днр, лнр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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