Академия Вагановой заявила о готовности принимать на обучение беженцев из ДНР и ЛНР

В учебном заведении будут принимать заявления о переводе или зачислении на обучение в академии.

В Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге заявили о готовности принимать на обучение граждан России, а также граждан Украины, ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших территорию республик и прибывших на территорию Российской Федерации. Данная информация появилась в Instagram учебного заведения.

В учебном заведении будут принимать заявления о переводе или зачислении на обучение в академии.

Фото: ВКонтакте / Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой (Andrew Lush)