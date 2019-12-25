Академия Вагановой заявила о готовности принимать на обучение беженцев из ДНР и ЛНР

В Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге заявили о готовности принимать на обучение граждан России, а также граждан Украины, ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших территорию республик и прибывших на территорию Российской Федерации. Данная информация появилась в Instagram учебного заведения.
В учебном заведении будут принимать заявления о переводе или зачислении на обучение в академии.
Фото: ВКонтакте / Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой (Andrew Lush)
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