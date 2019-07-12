Агрорусь-2019: необычный омлет, сыр с трюфелями и деликатесы Выборгского района

Более 40 фермерских хозяйств и аграрных предприятий Выборгского района представили свою продукцию в Экспофоруме на выставке-ярмарке "Агрорусь-2019".

20 миллионов – именно столько ежегодно в качестве поддержки получают из местного бюджета фермерские хозяйства и аграрные предприятия Выборгского района. Еще 400 миллионов на эти же цели выделяет регион. Ну а в том, что эти деньги потрачены не зря, можно было убедиться на выставке-ярмарке "Агрорусь-2019". В павильоне Ленинградской области сельхоз производители Выборгского района представили свою продукцию, качество которой лично проверили руководители района Дмитрий Никулин и Владимир Рошкович.

Побывали на экспозиции рыбного хозяйства, у производителей молочной продукции. Естественно, была небольшая дегустация. Ну что могу сказать, приятно что качество продуктов – отличное! Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Производители Выборгского района показали не только отличное качество уже проверенных временем продуктов, но также продемонстрировали новый ассортимент и удивили гостей свежими деликатесами местного производства.

Фабрика "Лосево" сегодня даже предоставила сыр с трюфелями. У нас такого сыра никогда не было. "Рыбстандарт" буквально недавно начали изготавливать полуфабрикаты из форели. Даже в пакетах для запекания это продается все. Владимир Рошкович, и.о. главы администрации МО "Выборгский район"

Но это не все, чем порадовал гостей выставки Выборгский район. Владимир Рошкович провел мастер-класс по приготовлению омлета из местных продуктов, после чего поделился с коллегами собственным секретом вкусного завтрака.

Ну конечно, что самое главное – чтобы был качественный хороший продукт, ну и, конечно же, человек, который сможет его приготовить. В роли этого человека я сегодня попробовал себя и, по-моему, коллегам понравилось. Владимир Рошкович, и.о. главы администрации МО "Выборгский район"

Но, к сожалению, не вся продукция, сделанная в Выборгском районе, попадет на стол к землякам. Большинство деликатесов красуются на столе москвичей и петербуржцев, минуя родной город. В районной администрации решили устранить эту несправедливость.

Конечно я считаю несправедливым что часть продукции, которая производится в Выборгском районе, жители не могут увидеть в магазине. Сегодня мы с вами увидели очень большой новый ассортимент рыбной продукции, которая, к сожалению, пока уходит сразу в Санкт-Петербург и Москву. Поэтому мы с руководителями, в частности "Рыбстандарта", ведем переговоры с целью расширения их сети именно в Выборгском районе и в Выборге. Владимир Рошкович, и.о. главы администрации МО "Выборгский район"

В наши планы входит организовать продажи именно в Выборге, чтобы жители города и района тоже могли покупать свежую рыбу Дмитрий Пальшин, генеральный директор ООО "Рыбстандарт"

Производителям, планирующим открыть на территории города и района фирменные точки продаж, местные власти готовы оказать всестороннюю поддержку.

В общей сложности в выставке приняли участие более 40 сельхоз предприятий и фермерских хозяйств Выборгского района. По итогам агропромышленной выставки представители Выборгского района получили две золотые медали Министерства сельского хозяйства РФ. Высшей наградой отмечены Приморская пекарня и компания "Агрикола", занимающаяся разведением ценного пушного зверя.

Фото, видео: Piter.TV