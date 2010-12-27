Аграрии Выборга отметили свой профессиональный праздник

Участниками праздника стали руководители и работники сельскохозпредприятий, представители Правительства Ленинградской области, областного Законодательного собрания, руководство Выборгского района, депутаты.

В минувшую пятницу, 26 октября, в Выборге состоялось торжественное мероприятие,приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Выборгского района.

Участниками праздника стали руководители и работники сельскохозпредприятий, представители Правительства Ленинградской области, областного Законодательного собрания, руководство Выборгского района, депутаты.

Информацию о предварительных итогах работы за 2018 год агропромышленного комплекса Ленинградской области представила заместитель председателя областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Екатерина Пшенникова.

Выборгские аграрии лидируют по ряду показателей. Так, например, вклад нашего района в объем производства яйца в Ленинградской области составляет 38%, в области рыбоводства - 47%, в рыболовстве - 82%. По объему реализованной сельхозпродукции Выборгский район занимает 2 место из 18 районов Ленинградской области. Екатерина Пшенникова, заместитель председателя областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Также Екатерина Пшенникова передала поздравительный адрес от губернатора 47 региона Александра Дрозденко. Затем она вручила благодарность Министерства сельского хозяйства РФ главному бухгалтеру СПК "Поляны" Ирине Гехт за многолетний и добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поблагодарил выборгских аграриев за высокие результаты и выразил уверенность, что сельское хозяйство в Выборгском районе и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции в области. Также он вручил почетные грамоты и благодарственные письма от совета депутатов МО "Выборгский район" лучшим труженикам села за вклад в развитие агропромышленного комплекса муниципального образования, многолетний и добросовестный труд.

Руководитель АПК администрации Выборгского района Надежда Литвиненко поздравила собравшихся с праздником и объявила победителей в номинации "Лучший по профессии".

Увенчалось торжество исполнением народных песен от творческого ансамбля "Вереск".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО