Агапитова, Спивак и Ковальчук получили госнаграды в Петербурге

По поручению президента России вручил государственные награды губернатор Петербурга Александр Беглов.

Стало известно, кто стал новыми лауреатами государственных наград России. По поручению президента вручил государственные награды губернатор Петербурга Александр Беглов. Церемония награждения состоялась накануне в Смольном. Как сообщила пресс-служба городского правительства, 25 сентября, градоначальник отметил, что награды получили те "люди, чьим трудом и талантом живет и процветает Санкт-Петербург".

В частности, согласно указам президента России звания заслуженных врачей, учителей и деятелей науки были присуждены петербургским медикам, педагогам и ученым. Звание "Народной артистки России" просвоили актрисе Театра имени Ленсовета Анне Ковальчук.

Худрук Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, глава Библиотеки имени Маяковского Зоя Чалова, главный режиссер "Небольшого драматического театра" Лев Эренбург получили награды, которыми была отмечена их многолетняя деятельность в творческой среде.

Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени присудили Светлане Агапитовой, бывшему Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Медаль Ордена "За слуги перед Отечеством" I степени удостоен Андрей Молчанов – гендиректор ПАО "Группа ЛСР".

Почетную грамоту Президента России получил глава Центра региональных проблем экономики качества Владимир Окрепилов, один из главных разработчиков Стратегии развития Петербурга. Награду, учрежденную городом – знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" – получил автор проекта "Ленрезерв" Анатолий Бернштейн.

Фото: gov.spb.ru