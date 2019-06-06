Анна Ковальчук: "Иногда я очень устаю на съемках и прихожу в театр, как к маме"

В Петербурге и окрестностях снимают продолжение сериала "Тайны следствия".

Мы поговорили с народной артисткой РФ Анной Ковальчук во время съемок продолжения детективного сериала "Тайны следствия", где актриса исполняет главную роль, ставшую легендарной. Актриса объяснила, чем игра в театре отличается от работы на съемочной площадке.

Я близнец, мне очень важна смена деятельности. Иногда я очень устаю на съемках и прихожу в театр, как к маме в объятия, отдыхаю и напитываюсь. Порой наоборот, театр, где все темно, репетиционные комнаты – это очень тяжелый труд актерский, ты раскачиваешь себя, складываешь большое количество навыков в свой багаж актерский. Потом приходишь на съемку, и здесь совсем другой профиль работы. Анна Ковальчук, актриса

Ранее мы показывали, как проходят съемки сериала в Петербурге. Режиссер рассказал, что изменилось на съемочной площадке во время пандемии коронавируса. Кроме того, актеры рассказали, как в 20-м сезоне будут развиваться отношения между Марией Швецовой и Олегом Платоновым.

Фото и видео: Piter.TV