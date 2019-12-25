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Адвокаты Сергия заявили о визите полиции и УФМС в монастырь на Урале
Сегодня, 9:52
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lesjasap

Адвокаты Сергия заявили о визите полиции и УФМС в монастырь на Урале

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Представители закона проверяют документацию монастыря.

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия заявили о визите полиции и УФМС в Среднеуральский женский монастырь. Ранее религиозный объект находился под контролем арестованного священнослужителя. Юристы уточнили, что правоохранительные органы прибыли на место ради проверки документации.

Вчера вице-губернатор области Сергей Бидонько интересовался, как идут дела в монастыре. Видимо, полученный ответ, что все хорошо, не соответствует ситуации, в которую пытаются завести Среднеуральский монастырь. Как итог - два автобуса с полицией на главной площади монастыря.

адвокаты отца Сергия

Специалисты рассказали, что практически каждый человек, проживающий в монастыре, за последние несколько месяцев выезжал из него ради дачи показаний в Следственном комитете.

В уральских скитах ищут монаха-убийцу.

Фото: Telegram/Защита отца Сергия
 

Теги: регионы, сергий, среднеуральский женский монастырь, урал
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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