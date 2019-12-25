Адвокаты Сергия заявили о визите полиции и УФМС в монастырь на Урале

Представители закона проверяют документацию монастыря.

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия заявили о визите полиции и УФМС в Среднеуральский женский монастырь. Ранее религиозный объект находился под контролем арестованного священнослужителя. Юристы уточнили, что правоохранительные органы прибыли на место ради проверки документации.

Вчера вице-губернатор области Сергей Бидонько интересовался, как идут дела в монастыре. Видимо, полученный ответ, что все хорошо, не соответствует ситуации, в которую пытаются завести Среднеуральский монастырь. Как итог - два автобуса с полицией на главной площади монастыря. адвокаты отца Сергия

Специалисты рассказали, что практически каждый человек, проживающий в монастыре, за последние несколько месяцев выезжал из него ради дачи показаний в Следственном комитете.

В уральских скитах ищут монаха-убийцу.

Фото: Telegram/Защита отца Сергия

