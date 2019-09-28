Адская жара. Во Франции за неделю умерли более двух тысяч человек

Смертность во Франции выросла на 29%.

Более двух тысяч граждан Франции скончались в период с 22 по 28 июня на фоне обрушившейся на страну аномальной жары. Об этом в эфире телеканала TF1 сообщила французский министр здравоохранения Стефани Рист.

Она отметила, что министерство здравоохранения Франции опубликует данные о числе смертей за неделю, которое составляет порядка 2025 новых смертей.

Министр добавила, что данные о 2025 смертях были получены на информации электронных свидетельств о смерти, составляющих около 60% всех свидетельств. По словам Рист, итоговые данные о смертности могут измениться.

Основной удар пришелся по людям старше 45 лет — среди них прирост смертности составил почти 30%. Наибольший всплеск зафиксировали дома (+91%) и в домах престарелых (+37%).

Во Франции на фоне аномальной жары бьет рекорды спрос на вентиляторы и воздухоохладители. В одном из пригородов Парижа местные жители устроили драку из-за климатической техники.

Фото: Magnific