Администрацию Невского района оштрафовали на 400 тысяч рублей за советскую свалку

По данным местных жителей, на участке в советское время был золоотвал.

Администрация Невского района Петербурга привлечена к ответственности после расследования Росприроднадзора, установившего наличие свалки с отходами IV и III классов опасности на Дальневосточном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Администрацию оштрафовали на 400 тысяч рублей. По данным местных жителей, на участке в советское время был золоотвал, на который свозились отходы, сейчас эта свалка до сих пор не ликвидирована. Как отметил Роспотребнадзор, предостережение администрации было вынесено еще в феврале этого года.

При этом предостережение в адрес администрации района выносилось ещё в феврале текущего года, однако мер, направленных на ликвидацию свалки, не было принято, отмечается в сообщении.

К слову, недалеко от свалки на Дальневосточном проспекте вскоре откроется памятник Даниилу Гранину.

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