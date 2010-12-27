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Администрация Выборгского района рассказала подробности проведения фестиваля "Мелодия трех морей"
Сегодня, 21:27
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KaterinaKono13

Администрация Выборгского района рассказала подробности проведения фестиваля "Мелодия трех морей"

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В рамках «Мелодии трех морей» состоялась традиционная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка, прошла концертная программа "Дети слушают классику", прозвучали произведения Чайковского и Бородина, Моцарта и Гайдна, а также "Итальянские оперные увертюры" Россини, Верди, Масканьи.

В Выборге прошел музыкальный фестиваль "Мелодия трех морей". Концерты прошли на нескольких площадках города: в Круглой башне, городской библиотеке А. Аалто и Выборгском замке.

В этом году главная сцена фестиваля располагалась на воде у стен Выборгского замка. Жители и гости нашего города слушали музыку с Крепостного моста и городской набережной.

В рамках "Мелодии трех морей" состоялась традиционная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка, прошла концертная программа "Дети слушают классику", прозвучали произведения Чайковского и Бородина, Моцарта и Гайдна, а также "Итальянские оперные увертюры" Россини, Верди, Масканьи.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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