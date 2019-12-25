Главы Выборгского района поздравили жителей с Днём физкультурника

Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов пожелали всем спортсменам новых достижений.

В пятницу, 7 августа, Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава местной администрации Геннадий Орлов поздравили местных жителей с предстоящим Днем физкультурника. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Руководители подчеркнули, что развитие физического культуры и спорта является одним из центральных направлений как для страны в целом, так и для Выборга и граничащих с ним поселений. Под руководством администрации регулярно проводятся мероприятия спортивных секций, практикуется система нормативов ГТО, пропагандируется здоровый образ жизни.

В этот день хочется отметить тех, кто восхищает нас своим мастерством, силой воли, упорством, стремлением к поставленной цели и красивыми победами.

Выражаем признательность выборгским тренерам, благодаря труду которых стали возможны успехи наших спортсменов на всероссийских и международных состязаниях.

отметили Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов

Особую признательность представители власти выразили ветеранам спорта, благодаря которым в районе были сформированы спортивные традиции. Всем причастным к ведению здорового образа жизни пожелали крепкого здоровья и оптимизма, успехов и ярких побед!

Ранее мы рассказали о том, как отметят День физкультурника в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV