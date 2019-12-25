Главы Выборгского района поздравили жителей с Днём физкультурника

В пятницу, 7 августа, Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава местной администрации Геннадий Орлов поздравили местных жителей с предстоящим Днем физкультурника. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Руководители подчеркнули, что развитие физического культуры и спорта является одним из центральных направлений как для страны в целом, так и для Выборга и граничащих с ним поселений. Под руководством администрации регулярно проводятся мероприятия спортивных секций, практикуется система нормативов ГТО, пропагандируется здоровый образ жизни.
В этот день хочется отметить тех, кто восхищает нас своим мастерством, силой воли, упорством, стремлением к поставленной цели и красивыми победами.
Выражаем признательность выборгским тренерам, благодаря труду которых стали возможны успехи наших спортсменов на всероссийских и международных состязаниях.
отметили Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов
Особую признательность представители власти выразили ветеранам спорта, благодаря которым в районе были сформированы спортивные традиции. Всем причастным к ведению здорового образа жизни пожелали крепкого здоровья и оптимизма, успехов и ярких побед!
Ранее мы рассказали о том, как отметят День физкультурника в Выборгском районе.
Фото: Piter.TV
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