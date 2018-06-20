Администрация Выборгского района поделилась подробностями вручения первых паспортов юным выборжанам

Среди почетных гостей мероприятия была участница боевых действий при освобождении Выборга в 1944 году Мария Александровна Никитина.

Юным жителям Выборгского района вручили первые паспорта. Торжественное мероприятие проходило в выставочном зале "Выборг - город воинской славы". Свой главный документ, удостоверяющий личность, получили 22 юноши и девушки, достигшие четырнадцатилетия.

Поздравить молодых людей, а также их родителей со знаменательным событием пришли представители депутатского корпуса и выборгского совета молодежи.

Среди почетных гостей мероприятия была участница боевых действий при освобождении Выборга в 1944 году Мария Александровна Никитина.

Поприветствовал собравшихся депутат совета депутатов МО "Город Выборг" Анатолий Смольянинов. Обращаясь к молодым людям, он отметил, что "быть гражданином России – высокая честь, а получение паспорта символизирует наступление взрослой жизни, в которой есть не только права, но также гражданские обязанности и ответственность за свои поступки, за будущее нашей страны".

В рамках мероприятия выборгский совет молодежи пригласил ребят вступить в молодежную организацию, где они смогут проявить свои таланты, энергичность, инициативность.

Отметим, церемония вручения первых паспортов была приурочена к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО