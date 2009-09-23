Администрация Василеостровского района прокомментировала ситуацию с закрытыми "Эколифтами"

МО "Гавань" не имеет права заниматься обслуживанием "Эколифтов".

Жители муниципального образования "Гавань" пытаются разобраться с инновационными помойками, которые без их желания установили в нескольких дворах. Все бы ничего, только "Эколифты" стоят запечатанные уже два года, а стоимость их составляет 13 млн рублей. Администрация Василеостровского района рассказала Piter.tv по какой причине сложилась такая ситуация и почему "нано-помойки" не эксплуатируются.

В администрации пояснили, что указанные контейнерные площадки находятся на балансе и обслуживании Местной администрации. Несмотря на это, МО "Гавань" не имеет права сама их обслуживать:

В соответствии со статьей 10 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" к полномочиям органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) отнесено только "оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях". Дальнейшая их эксплуатация и обслуживание за счёт средств местного бюджета является нецелевым расходованием бюджетных средств. Заместитель главы администрации Д. А. Авилов

Жители района утверждают, что своего согласия на установку "Эколифтов" не давали. Все они просят их демонтировать за ненадобностью. В администрации также пояснили, что контейнеры для раздельного сбора мусора начнут функционировать только после того, как их передадут на баланс управляющей компании ООО "Жилкомсервис".

По информации Местной администрации эксплуатация заглубленных контейнерных площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов по предназначению не осуществляется в связи с нерешенностью вопроса об определении эксплуатирующей организации, принятия данной организацией указанных контейнерных площадок в эксплуатацию и заключении договора со специализированной организацией на вывоз раздельно собранных твердых коммунальных отходов. Местной администрации администрацией района рекомендовано подготовить пакет документов для передачи контейнерных площадок для раздельного сбора отходов в состав общедолевого имущества многоквартирного дома по адресу их нахождения в срок до 31.08.2018. Заместитель главы администрации Д. А. Авилов

Здесь и заключается двухлетняя загвоздка, так как люди не желают платить за обслуживание помойки, зная, что весь рассортированный сбор мусор увезут в общей куче. По их мнению, установленные контейнеры в этом случае ничем не отличаются от обычного общего бака, стоящего рядом.

Напомним, "Систему подземного сбора и хранения мусора ECOLIFT" установили в 2015-2016 годах за счет средств местного бюджета по адресам: ул. Ш евченко, д.29. Наличная ул., д.41, ул. Беринга, д.28, к.2, Наличная ул., д.27. Гаванская ул., д.41-43. На торжественном открытии помойки присутствовали Полпред президента по СЗФО, Глава Василеостровского района и Глава МО.