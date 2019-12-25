Администрация Приморского района установила собственника деревьев, которые "переехали" к церкви

Выяснилось, что их высаживали не местные жители.

Администрация Приморского района отреагировала ситуацию с хвойными деревьями, которые были выкопаны с улицы Шаврова и перевезены к храму Святителя Николая на Арцеуловской аллее. Пресс-служба ответила на вопрос петербурженки Екатерины Кубрановой, который она задала в группе района в "ВКонтакте".

В администрации ответили, что деревья, которые пересаживались в этом году, расположены не у дома №17, как указывалось ранее, а у дома №20. Ранее на месте зеленых насаждений был автосервис.

Информация о производителе работ в администрации отсутствует. По имеющейся информации зеленые насаждения (туи) высажены в 2010 году арендатором земельного участка ООО "Альянс НеваТрейд" (автосервис "Максавто") за собственные средства. говорится в сообщении.

Таким образом, деревья высаживали не местные жители, а частные лица на средства собственника автосервиса.

Принципиальных и финансовых возражений против перемещения туй компания не имеет. Высаженные арендатором на городском участке туи являлись неучтенными зелеными насаждениями.

Кто именно их пересадил ― до сих пор остается неизвестным. Администрация сообщила, что выясняет, кто мог провести работы. Если причастных удастся установить, то будет возбуждено дело об административном правонарушении за самовольное проведение земляных работ.

Напомним, местным жителям не понравилось, что деревья перевезли на другую территорию. В храме ответили, что приняли хвойные в дар, но с инициативой о пересадке не выступали.

Фото: Piter.TV, vk.com/primor_spb