Власти Петербурга помогут семье девочки, погибшей в Хибинах

На ребенка обрушилась лавина.

Администрация Приморского района Петербурга пообещала помочь семье 12-летней девочки, которая погибла при сходе лавины в Хибинах. Об этом сообщила пресс-служба районной Администрации.

Глава района Николай Цед выразил глубокие соболезнования родным ребенка. Он заявил, что Администрация и следственные органы уже начали проверку не только этого похода, но и предстоящих экспедиций туристического клуба. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла вечером 22 марта неподалеку от озера Имандра в Мурманской области. Снежный поток обрушился на туристическую группу, в основном состоящую из детей. Сильнее всех пострадала 12-летняя жительница Петербурга. Сегодня утром врачи констатировали ее смерть. На место происшествия вылетел отец погибшей девочки.

Фото: Instagram/ @chibis.andrey