Администрации губернатора Петербурга исполнилось 30 лет со дня создания. Ранее исполнительный орган власти назывался мэрией Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 23 июля.
С юбилеем коллектив администрации поздравил и сам губернатор Петербурга Александр Беглов.
Мы с вами – преемники тех, кто начинал строить современный Петербург, приступал к решению важнейших задач в экономике и социальной сфере. От эффективной деятельности Администрации, продуманности ее структуры во многом зависит и результативность функционирования всего государственного аппарата нашего города.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Глава города пожелал каждому сотруднику здоровья, благополучия, оптимизма и дальнейших успехов.
Ранее мы писали, что Смольный наградит губернатора и экс-глав Петербурга почетным знаком за заслуги в международном сотрудничестве.
Фото: Piter.tv
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