Ранее существовала мэрия Ленинграда.

Администрации губернатора Петербурга исполнилось 30 лет со дня создания. Ранее исполнительный орган власти назывался мэрией Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 23 июля.

С юбилеем коллектив администрации поздравил и сам губернатор Петербурга Александр Беглов.

Мы с вами – преемники тех, кто начинал строить современный Петербург, приступал к решению важнейших задач в экономике и социальной сфере. От эффективной деятельности Администрации, продуманности ее структуры во многом зависит и результативность функционирования всего государственного аппарата нашего города. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Глава города пожелал каждому сотруднику здоровья, благополучия, оптимизма и дальнейших успехов.

Ранее мы писали, что Смольный наградит губернатора и экс-глав Петербурга почетным знаком за заслуги в международном сотрудничестве.

Фото: Piter.tv