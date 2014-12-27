Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины

Бизнесмен находится во дворце Долмабахче.

Российский бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на приветственном мероприятии при участии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в составе делегации России. На мероприятии также находились украинские дипломаты. Оно состоялось на территории президентского дворца Долмабахче в Стамбуле.

Журналисты "РИА Новостей" заметили, что российская и украинская делегации сидели друг напротив друга за длинным столом. При этом турецкий глава Эрдоган выступал для них с трибуны. Предприниматель из РФ Абрамович занимал место в торце в числе других приглашённых. Для того, чтобы понять речь иностранца, бизнесмену пришлось воспользоваться наушниками с синхронным переводом. До начала данного мероприятия олигарх встретился лично с президентом Турции, а также с местным министром по иностранным делами Мевлютом Чавшоглу.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости