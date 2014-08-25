7 человек погибли за выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти

За четыре дня (3-6 ноября) в Петербурге зафиксировали 916 ДТП.

За 3-6 ноября на дорогах Петербурга и Ленинградской области погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

За эти четыре дня в Петербурге зафиксировали 916 ДТП, из них 34 – с пострадавшими. В Ленинградской области произошло 255 аварий, из них 29 – с пострадавшими.



Всего в результате аварий в Северной столице погиб один человек (пострадали 32), в Ленобласти погибли шесть человек (пострадали 38).

На выходных два человека погибли в ДТП с фурой на трассе "Вологда – Новая Ладога".

Фото: Piter.tv