775 кг героина пытались провезти через Казахстан под видом крема для обуви

Вда иностранца пытались провезти запрещенку в креме из-под обуви.

Пограничная служба Казахстана при Комитете национальной безопасности пресекла провоз рекордной партии наркотических средств через государственную границу. Соответствующей информацией поделились журналисты из местного интернет-издания El.kz. Известно, что в пункте пропуска имени Б.Конысбаева, расположенного на территории Туркестанской области, местные пограничники с помощью служебной собаки обнаружили и изъяли подозрительные пакеты, скрытые в емкостях для обувного крема. Этот товар находился в большегрузном транспортном средстве. Позже лабораторная экспертиза показала, что изъятые вещества содержат в себе героин. Общий вес опасной находки составил 775 килограммов, а стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке превысит 15 миллионов американских долларов. В настоящее время по подозрению в совершении преступления были задержаны, а после - взяты под стражу два иностранных гражданина. Организовано досудебное расследование.

Казахстан и РФ перевели более 85% расчетов в национальные валюты.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье