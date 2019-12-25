В Петербурге мальчик получил серьезные ожоги, опрокинув на себя горячий чай

Его госпитализировали с ожогами живота, левого бедра второй и третьей степени.

В полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №1. Медики рассказали о госпитализации 6-летнего мальчика с термическими ожогами. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчика забрали из квартиры на улице Корнея Чуковского. Установлено, что он опрокинул на себя горячий чай.

Ребенка госпитализировали с термическими ожогами живота, левого бедра второй и третьей степени. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее мы писали, что в Мурино 6-классница с астмой отравилась раствором для ингаляции.

Фото: Piter.TV