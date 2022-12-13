В Ленобласти умер 6-летний мальчик с краснухой

25 января в 14:25 тётя мальчика вызвала скорую, которая так и не приехала. Женщина в 18:30 повезла племянника в больницу самостоятельно. Там он скончался.

В Ленинградской области погиб 6-летний мальчик. Незадолго до этого у него диагностировали краснуху. Об этом стало известно Piter.tv.

Примерно в 18:45 в среду, 25 января, мальчика привезли в Выборгскую детскую городскую больницу в состоянии агонии. В 19:30 ребёнок скончался.

По словам тёти мальчика, с 20 января ребёнок чувствовал недомогание, родственники самостоятельно давали ему жаропонижающие препараты. Так как температура у мальчика не снижалась, 23 января они обратились в фельдшерско-акушерский пункт в поселке Поляны. Там врачи поставили больному диагноз "краснуха" и назначили лечение. Состояние мальчика продолжало ухудшаться, 25 января в 14:25 тётя вызвала скорую, которая так и не приехала. Женщина в 18:30 повезла племянника в больницу самостоятельно.

Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Фото: Piter.tv