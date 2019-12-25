Названы 5 самых дорогих автомобилей 2023 года

Autoevolution составил список самых дорогих новых автомобилей 2023 года. Несмотря на заоблачную цену, они будут только дорожать, отметил портал 110km.
На пятом месте расположился шведский Koenigsegg CC850 – гиперкар особой "юбилейной" серии. Его выпуск приурочен сразу к двум знаменательным событиям: 20-летию первого серийного гиперкара Koenigsegg и 50-летию основателя компании Кристиана фон Кенигсегга. Он оснащен 5,1-литровым V8 с двойным турбонаддувом и развивает до 1185 л.с. (1385 Нм). Стоит Koenigsegg CC850 от 3,7 млн долларов.
Четвертая строчка досталась Bugatti W16 Mistral. Тираж составит всего 99 экземпляров. Суперкар развивает до 1600 л.с. и отличается улучшенной аэродинамикой. Стоимость составляет 5,4 млн долларов.
На третьем месте находится Pagani Huayra Codalunga, в основе которого лежит купе Huayra. В движение автомобиль приводит форсированная версия мотора Mercedes-AMG V12с двойным турбонаддувом мощностью 840 л.с. (1100 Нм). Всего планируется выпустить 5 экземпляров Codalunga по цене от 7,5 млн долларов за каждый.
Вторую строчку занимает Bugatti Centodieci, созданный по случаю 110-летнего юбилея французского бренда. Благодаря 1600-сильному мотору он может разменять первую "сотню" за 2,4 секунды, его максимальная скорость достигает 380 км/ч. Всего было собрано 10 экземпляров по цене от 9,7 млн долларов.
Возглавляет ТОП Bugatti Chiron Profilée. Он представляет собой единственный в своем роде, созданный на заказ вариант Chiron с уникальными элементами дизайна. Он оснащен тем же 16-цилиндровым двигателем с четырьмя турбинами мощностью 1500 л.с., что и Chiron Pur Sport, но отличается более короткими передаточными числами и лучшей аэродинамикой. С места до "сотни" он разгоняется за 2,3 секунды, до 200 км/ч – за 5,5 секунды. Максимальная скорость – 380 км/ч. Новый автомобиль был продан с аукциона за 10,5 млн долларов.
Фото: Koenigsegg
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