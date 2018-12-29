Эквадорские бананы с сюрпризом: полиция нашла 50 кг наркотиков в ввозимом в Петербург грузе

Транспортная полиция и таможенная служба не пропустили нелегальный товар в Северную столицу.

Правоохранительные органы задержали в Петербурге партию бананов из Эквадора, в которой было спрятано около 50 килограммов наркотических веществ. По данным оперативников, такое количество запрещенки на черном рынке тянет на 500 миллионов рублей. Известно, что провезти груз злоумышленники надеялись через Пушкинский район города.

Бананы отправлены морским путем на судне "Maersk Niamey". На борту корабля находилось несколько контейнеров товара, но нелегальный "сюрприз" располагался только в одном из них. В отношении причастных к преступлению лиц возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас полиция устанавливает виновных.

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