Эксперты рассказали, на что копят россияне

44% россиян откладывают часть зарплаты на крупные покупки

Во вторник, 17 августа, сервис Работа.ру поделился с Piter.tv данными исследования о том, сколько жителей России откладывают деньги на будущие покупки и на что они копят. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

Так, 44% респондентов рассказали, что ежемесячно откладывают деньги на крупные покупки в будущем. Число жителей России, делающих накопления, к концу лета выросло на 14 пунктов. Еще в марте сбережения откладывали 30% человек.

По данным исследования, 42% респондентов отметили, что им удается откладывать менее 10% зарплаты. Чуть больше, до 20% от ежемесячного дохода откладывают 30% респондентов. Каждому десятому опрошенному удается копить 30-50% доходов, а 4% респондентов, а 4% респондентов рассказали, что откладывают более половины зарплаты.

32% опрошенных откладывают деньги на отпуск и путешествия, 31% откладывают на "черный день", каждый четвертый копит на ремонт, 22% хотят купить авто на отложенные деньги, 19% откладывают на лечение, 15% – на бытовую технику, 13% – на образование детей, а 11% откладывают на собственное образование. Только 6% копят на праздничные мероприятия и 5% на дорогую одежду или гаджеты.

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