В Петербурге продолжается вакцинация населения от гриппа

Более 3 млн петербуржцев вакцинировались от гриппа.

На сегодняшний день в Петербурге получили прививки от гриппа 3 045 760 человек. Наибольший охват отмечен среди беременных женщин – все они сделали прививку. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербург поставлено 2 546 860 доз вакцин. Вакцинированы в общей сложности 450 920 детей и 1 995 102 взрослых.

В 7 районах города продолжает работу 16 передвижных пункта вакцинации. Всего за время вакцинации, которая стартовала 28 августа, в передвижных пунктах привито от гриппа 209 519 человек. На этой неделе в Петербурге работали 64 прививочные бригады на 90 объектах. В организациях социального обслуживания привито почти 5 830 проживающих и 3 731 человек персонала. На предприятиях выездными бригадами с начала кампании привито 587 738 человек.

Ранее сообщалось, что в Петербурге осталось привить от гриппа 10% петербуржцев для создания коллективного иммунитета.

Фото: Piter.TV

.