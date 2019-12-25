2 кандидата прошли отбор на должность главы районной администрации

Всего пять участников проходили тестирование и индивидуальное собеседование.

Сегодня состоялся конкурс на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район". К участию в конкурсе были допущены 7 претендентов.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии Олег Петров, один из них снял свою кандидатуру, другой - не явился на конкурс. Таким образом, тестирование и индивидуальное собеседование сегодня проходили пять участников.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в ходе конкурсной процедуры комиссия оценивала профессиональную подготовку претендентов, их стаж и опыт работы, степень соответствия типовым квалификационным требованиям, установленным для замещения должности главы администрации муниципального района.

Наибольшее количество баллов по итогам конкурса два кандидата: Ильдар Фагимович Гилязов - 990 баллов и Сергей Иванович Тищенков - 877 баллов.

24 ноября совет депутатов выберет одного из кандидатов на должность главы администрации МО "Выборгский район".

Ранее мы сообщили о том, что районная администрация провела консультации по решению детских проблем.

Фото: администрация МО "Выборгский район"