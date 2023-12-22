Вчерашний день в Петербурге стал самым тёплым в январе

Уже сегодня во второй половине дня температура воздуха в Петербурге начнет понижаться.

Вчера (29 января) в Петербурге был самый теплый день этого января, максимальная температура воздуха достигла +4,1 градуса. Но за весь зимний период это не самая высокая температура, рассказал синоптик Александр Колесов.

Так 19 декабря максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге достигала +4,3 градуса, поэтому этот день пока еще остается самым теплым за текущую зиму.

Уже сегодня во второй половине дня температура воздуха в Петербурге начнет понижаться, и предстоящая ночь будет с небольшими отрицательными температурами. Атмосферный фронт подойдет к Северной столице утром 31 января и принесет снег, затем мокрый снег и днем – с небольшим дождем. Температура воздуха днём снова повысится до +1…+3 градусов.

Ранее на Piter.tv: Петербург 30 января окажется между двух циклонов.

Фото: Piter.tv