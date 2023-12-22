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Петербург 30 января окажется между двух циклонов
Сегодня, 8:00
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Петербург 30 января окажется между двух циклонов

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Температура воздуха 30 января в Петербурге 0…+2 градуса.

Во вторник Северная столица окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой облачными системами циклонических вихрей.

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, в такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков. На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица. Температура воздуха 30 января в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2 градуса. Ветер западный 3-8 м/с.

В среду ожидается мокрый снег с дождем и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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