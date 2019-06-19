В рейтинг лучших вузов мира вошли 25 российских учебных заведений

Годом ранее вторую строчку среди российских вузов занимал СПбГУ, но в этот раз он занял третье место и 234 строку рейтинга.

В рейтинг лучших университетов планеты Quacquarelli Symonds (QS) в этом году вошли 25 российских вузов. Об этом стало известно из опубликованного британской компании исследования QS World University Rankings 2020.

МГУ имени Ломоносова поднялся на шесть позиций и занял 84 строчку. К тому же, 15 из 25 учебных заведений смогли улучшить свои показатели и только пять упали в рейтинге.

Годом ранее вторую строчку среди российских вузов занимал СПбГУ, но в этот раз он занял третье место и 234 строку рейтинга. Его опередил Новосибирский государственный университет, который смог подняться с 244-1 на 231-ю строку, в топе российских вузов он стал вторым. Лучшими результатами из топ-10 российских вузов может похвастать Уральский федеральный университет, за год он смог подняться на 48 строчек и занять 364 место.

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Видео: YouTube/ Константин Берёзов