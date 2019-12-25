21 июня станет самым длинным днем в году

День продлится примерно 18 часов, 49 минут и 48 секунд.

В понедельник, 21 июня, в 06:32 утра наступил день летнего солнцестояния. Сегодня Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Это станет причиной самого длинного дня и короткой ночи. Об этом сообщили в Московском планетарии.

В день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе. Сегодня длина дня в Петербурге составит примерно 18 часов, 49 минут и 48 секунд. Начиная со вторника, продолжительность дня начнет сокращаться, а ночи станут темнее.

Ранее мы писали, что грозы и дожди не помешают Петербургу установить рекордный хет-трик 21 июня.

Фото: Московский планетарий