Главный синоптик Петербурга рассказал о летнем солнцестоянии 21 июня

По словам специалиста, в течение недели облака над городом развеются, а температура начнёт расти.

Вторник, 21 июня,станет днём летнего солнцестояния в Петербурге. Это означает, что заход солнца произойдёт только в 22:27. Как отметил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своём Telegram, разгар белых ночей будет длится целую неделю.

Колесов добавил, что до этого момента на погоду влияла облачность, однако с этого дня в городе установился антициклон, благодаря которому значения на столбике термометра будут расти, а светлых дней станет еще больше.

Также специалист подчеркнул, что после начала солнцестояния средняя температура вечером будет держаться на отметке в +20 градусов, что позволит горожанам совершать ночные прогулки.

Ранее мы сообщили о том, что на погоду в Петербурге 21 июня окажет влияние северная периферия циклона.

Фото: Telegram / kammeteo