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На погоду в Петербурге 21 июня окажет влияние северная периферия циклона
Сегодня, 7:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На погоду в Петербурге 21 июня окажет влияние северная периферия циклона

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Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. 

Во вторник на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние северная периферия циклона, выходящего на запад Центрального округа. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 21 июня составит +17…+19°, по Ленобласти +16…+21°. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ожидается без осадков и днём около +21 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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