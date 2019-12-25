На погоду в Петербурге 21 июня окажет влияние северная периферия циклона

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди.

Во вторник на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние северная периферия циклона, выходящего на запад Центрального округа. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 21 июня составит +17…+19°, по Ленобласти +16…+21°. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ожидается без осадков и днём около +21 градуса.

Фото: Piter.tv