На востоке Ленобласти 21 июня местами возможны грозы

Воздух прогреется до +16...+21 градусов.

Во вторник, 21 июня, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт дождь. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдёт кратковременный дождь, днем на востоке Ленобласти местами возможны грозы. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений 1-5 м/с, днем северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12, днем +16...+21 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее стало известно, что в Петербурге с середины недели начнётся потепление.

Фото: Piter.tv; МЧС