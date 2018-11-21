Стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ-2019

Досрочный период единого государственного экзамена открылся в среду, 20 марта и продлится до 10 апреля. Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, всего участие в экзаменах досрочной волны примут 35 тыс. человек.

Сегодня выпускники сдают экзамены по географии (900 человек) и литературе (3,7 тысячи человек). Досрочно сдадут русский язык 16,6 тыс. человек, профильную математику - 14,1 тыс. человек, обществознание - 13,2 тыс. человек.

Досрочно сдают ЕГЭ выпускники прошлых лет и те, кто по уважительным причинам не может сдать экзамены в основной период. Досрочные экзамены проходят во всех регионах РФ, кроме Чукотки. Онлайн-наблюдение работает в 96% аудиторий.

Ранее стали известны дни сдачи ЕГЭ в 2019 году.

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