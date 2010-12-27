В Красном Селе из квартиры поэтессы вынесли 1,2 миллиона рублей

Неизвестный вор украл у безработной поэтессы 1,2 миллиона рублей.

В Красном Селе вор обокрал начинающую поэтессу на 1,2 миллиона рублей. Пропажу ценной техники и ювелирных украшений петербурженка заметила после трехдневного отсутствия в квартире.

С 10 по 13 ноября хозяйка отсутствовала дома, а по возвращении не нашла личные вещи и деньги. В своей квартире по улице Освобождения девушка увидела следы пребывания постороннего человека. Сообщается, что грабитель похитил ноутбук “Леново”, часы “Кельвин Кляйн”, золотые серьги с изумрудами и планшет от Apple.

По версии следствия, вор проник в квартиру с помощью отмычек. Правоохранительные органы Красносельского района занимаются поисками преступника.