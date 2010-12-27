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В Красном Селе из квартиры поэтессы вынесли 1,2 миллиона рублей
Сегодня, 10:50
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lesjasap
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В Красном Селе из квартиры поэтессы вынесли 1,2 миллиона рублей

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Неизвестный вор украл у безработной поэтессы 1,2 миллиона рублей.

В Красном Селе вор обокрал начинающую поэтессу на 1,2 миллиона рублей. Пропажу ценной техники и ювелирных украшений петербурженка заметила после трехдневного отсутствия в квартире. 
 
С 10 по 13 ноября хозяйка отсутствовала дома, а по возвращении не нашла личные вещи и деньги. В своей квартире по улице Освобождения девушка увидела следы пребывания постороннего человека. Сообщается, что грабитель похитил ноутбук “Леново”, часы “Кельвин Кляйн”, золотые серьги с изумрудами и планшет от Apple.
 
По версии следствия, вор проник в квартиру с помощью отмычек. Правоохранительные органы Красносельского района занимаются поисками преступника.
Теги: красное село , ограбление , поэтесса
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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