18-летнего саксофониста Матвея Шерлинга нашли мертвым в Москве

Матвей выступал с оркестром "Виртуозы Москвы".

18-летнего российского саксофониста Матвея Шерлинга обнаружили мертвым в Москве в собственной квартире. Об этом сообщает MASH.

Сегодня, 10 мая, в собственной квартире на Большой Никитинской улице нашли тело саксофониста Матвей Шерлинга. По предварительным данным, тревогу поднял отец 18-летнего музыканта. Он не смог дозвониться до сына, а дверь в квартиру никто не открыл. После того как удалось проникнуть в помещение, Матвея обнаружили в одной из комнат.

Точную причину смерти предстоит установить правоохранителям. Однако есть одна из версий смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Полицейские не нашли следов криминала в квартире музыканта.

Справка:

Матвей Шерлинг — лауреат I премии Московского открытого конкурса саксофонистов "Selmer — детям 2010", лауреат шестых Открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, победитель XI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик-2010", лауреат III фестиваля "Восходящие звезды в Кремле".

В конце апреля Матвей получил свою последнюю награду — его признали лучшим на Дельфийских играх.

Видео: YouTube / Petranatka

Фото: Facebook / Matvey Sherling