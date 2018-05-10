Игорь Бутман женился на 27-летней журналистке из Челябинска Анне Львовой

Невеста написала в публикации, что это "наш волшебный день".

Саксофонист Игорь Бутман женился на своей 27-летней помощнице, уроженке Челябинска Анне Львовой. Цермония прошла в Юсуповском дворце на Мойке 1 апреля. Фотографии опубликовали в социальной сети.

Невеста написала в публикации, что это "наш волшебный день".

Известно, что 60-летний Бутман познакомился с девушкой в 2020 году в Челябинске. По данным СМИ, девушка приятельница пианиста Дениса Мацуева, и в своём городе во время походов на крупные мероприятия брала интервью у известных артистов.

Позднее девушка переехала в Москву, устроилась работать в коллектив Бутмана, окончила ТВ-школу при Останкино и продолжила строить отношения с известным возлюбленным.

Ранее мы писали, что минута молчания в связи с событиями на Украине прошла на церемонии вручения "Оскаров". Ранее Мила Кунис заявила, что из-за событий в мире страдают много людей.

Фото: Instagram(запрещен на территории РФ) / igor_butman