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Игорь Бутман женился на 27-летней журналистке из Челябинска Анне Львовой
Сегодня, 11:53
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Игорь Бутман женился на 27-летней журналистке из Челябинска Анне Львовой

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Невеста написала в публикации, что это "наш волшебный день". 

Саксофонист Игорь Бутман женился на своей 27-летней помощнице, уроженке Челябинска Анне Львовой. Цермония прошла в Юсуповском дворце на Мойке 1 апреля. Фотографии опубликовали в социальной сети.

Невеста написала в публикации, что это "наш волшебный день". 

Известно, что 60-летний Бутман познакомился с девушкой в 2020 году в Челябинске. По данным СМИ, девушка приятельница пианиста Дениса Мацуева, и в своём городе во время походов на крупные мероприятия брала интервью у известных артистов. 
Позднее девушка переехала в Москву, устроилась работать в коллектив Бутмана, окончила ТВ-школу при Останкино и продолжила строить отношения с известным возлюбленным.

Ранее мы писали, что минута молчания в связи с событиями на Украине прошла на церемонии вручения "Оскаров". Ранее Мила Кунис заявила, что из-за событий в мире страдают много людей.

Фото: Instagram(запрещен на территории РФ) / igor_butman

Теги: бутман, саксофонист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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