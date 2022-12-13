Неизвестные избили 18-летнего юношу на Думской

Пострадавший получил множественные травмы головы.

Утром среды, 8 февраля, с Думской улицы госпитализировали 18-летнего молодого человека с травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.

Юноша получил перелом основания черепа, а также обеих стенок лобных пазух, ушиб лобной области. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Со слов пострадавшего, накануне ночью его избили неизвестные.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали подозреваемого в нападении на петербуржца у метро "Звёздная".

Фото: Piter.TV