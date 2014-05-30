18 ДТП произошло на переездах Октябрьской железной дороги за девять месяцев

Шесть ДТП было зафиксировано в Ленинградской области, три – в Петербурге.

В январе – сентябре 2022 года на территории ОЖД произошло 18 ДТП на железнодорожных переездах, в которых пострадали 7 человек (2 из них смертельно). Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Шесть ДТП было зафиксировано в Ленинградской области, четыре – в Республике Карелия, три – в Петербурге, два – в Тверской области, по одному – в Новгородской, Псковской и Мурманской областях.

Причиной происшествий стали нарушения водителями ПДД – выезд автомобилей на переезд на запрещающий сигнал светофора или перед близко идущим поездом, а также пересечение железной дороги вне оборудованного переезда.

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Фото: Telegram / Спб-Главный