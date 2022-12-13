В Петербурге 16-летняя скончалась в реанимации от отравления наркотиками

Она попала в больницу ещё 24 марта.

В Петербурге скончалась несовершеннолетняя, которая в марте попала в больницу с отправлением наркотиками и алкоголем. Об этом стало известно Piter.tv.

В скорую 24 марта обратился 19-летний петербуржец и сообщил, что в его квартире на Парашютной улице находится 16-летняя знакомая без сознания. Он предположил, что она пришла к нему в состоянии наркотического опьянения. Девушка была госпитализирована в больницу.

Несовершеннолетняя скончалась в реанимации днём 18 апреля. Установлен диагноз: острое отравление смесью наркотических веществ: мефедрон, метадон, этанол. Семья полная, на учете в ПДН не состоит.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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Фото: Piter.tv