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В Ленобласти в багажнике BMW обнаружили 162 кг гашиша
Сегодня, 10:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в багажнике BMW обнаружили 162 кг гашиша

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Исследован 1 мешок, изъятое вещество является гашишем массой 11,584 кг. Остальные мешки также будут исследованы.

В Гатчинском районе остановили BMW, в котором обнаружили 162 килограммов растительных наркотиков. Об этом стало известно Piter.tv.

В поселке Тайцы у дома 25 по Гатчинскому шоссе был остановлен BMW под управлением 36-летнего мужчины. В багажнике машины были найдены шесть полипропиленовых мешков с веществом растительного происхождения, общей массой 162 720 граммов (162,72 кг).

Исследован 1 мешок, изъятое вещество является гашишем массой 11,584 кг. Остальные мешки также будут исследованы. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге пьяный водитель Maybach на архивных номерах попытался дать взятку инспектору ДПС.

Фото: Piter.tv

Теги: гашиш, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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