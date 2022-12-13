В Ленобласти в багажнике BMW обнаружили 162 кг гашиша

Исследован 1 мешок, изъятое вещество является гашишем массой 11,584 кг. Остальные мешки также будут исследованы.

В Гатчинском районе остановили BMW, в котором обнаружили 162 килограммов растительных наркотиков. Об этом стало известно Piter.tv.

В поселке Тайцы у дома 25 по Гатчинскому шоссе был остановлен BMW под управлением 36-летнего мужчины. В багажнике машины были найдены шесть полипропиленовых мешков с веществом растительного происхождения, общей массой 162 720 граммов (162,72 кг).

Исследован 1 мешок, изъятое вещество является гашишем массой 11,584 кг. Остальные мешки также будут исследованы. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv